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Министр обороны ФРГ хочет достигнуть повышения военных расходов до 2% от ВВП до 2031 года

По оценке НАТО, сейчас расходы страны на оборону составляют около €47 млрд

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена достигнуть цели повышения расходов Германии на оборону до 2% от ВВП до 2031 года. Как передает агентство DPA, об этом она заявила в пятницу во время визита в Ригу.

"Как страна, которая извлекла большую выгоду из альянса, Германия очень серьезно относится к тому, что нужно внести значительный вклад в успех НАТО", - сказала Крамп-Карренбауэр. По ее словам, правительство ФРГ осознает, что Берлину следует прилагать больше усилий в данном направлении.

По оценке НАТО, сейчас расходы ФРГ на оборону составляют около €47 млрд, что соответствуют 1,36% от национального ВВП. Еще в 2014 году они составляли €35 млрд (1,18% от ВВП). До 2024 года власти ФРГ намерены повысить военные расходы до 1,5% от ВВП.

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которым все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

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Германия
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