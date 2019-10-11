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Вице-премьер Госсовета КНР передал Трампу послание от Си Цзиньпина

Лю Хэ также отметил существенный прогресс на переговорах "в различных сферах"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ передал президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме послание от китайского лидера Си Цзиньпина.

"Спасибо за возможность встретиться, поговорить. Все мои коллеги рады этому, - сказал вице-премьер. - Вот специальное послание для вас".

"Мы согласны с тем, что развивать наши экономические отношения правильно, это хорошо для обеих стран, как и для всего мира, - отметил он. - Мы достигли определенного развития в позитивном направлении. У нас существенный прогресс [на переговорах] в различных сферах, продолжим эти усилия".

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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