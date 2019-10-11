Турецкие войска обстреливают сирийский город Камышлы

ТАСС, 11 октября. Не менее семи мирных граждан получили в пятницу ранения в городе Камышлы (680 км от Дамаска) на северо-востоке Сирии во время обстрела турецких войск. Как сообщило агентство SANA, турецкая артиллерия открыла огонь по жилым кварталам. По его информации, в зоне обстрела оказалась булочная, откуда поступили сведения о пострадавших.

По данным гражданской обороны, падение снарядов зафиксировано в районах Мелла-Субат, Абу-Раасейн, Акуля, Телль-Зейван, где домам нанесен материальный ущерб.

В четверг в результате обстрела в Камышлы погиб ребенок. В среду в окрестностях этого города были убиты восемь человек, в том числе трое детей, и еще 14 получили ранения.