Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Трамп: США не поднимали тему сына Байдена на переговорах с Китаем

Американский лидер заявил, что "миллиард долларов ушел кому-то, это вопрос Китая"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американская администрация не ставила на торговых переговорах с Китаем вопрос о расследовании деятельности Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Китай может делать все что хочет в отношении Байденов. Миллиард долларов ушел кому-то, это вопрос Китая, - сказал он по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, отвечая на вопрос, не является ли будущая сделка с Китаем результатом договоренности по расследованию дела бывшего вице-президента. - Мы следим за [борьбой с] коррупцией".

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдТорговая война
Реклама на ТАСС
"День тишины" наступил в Польше перед парламентскими выборами
Гражданам республики предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС