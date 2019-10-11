Трамп: США не поднимали тему сына Байдена на переговорах с Китаем

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американская администрация не ставила на торговых переговорах с Китаем вопрос о расследовании деятельности Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Китай может делать все что хочет в отношении Байденов. Миллиард долларов ушел кому-то, это вопрос Китая, - сказал он по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, отвечая на вопрос, не является ли будущая сделка с Китаем результатом договоренности по расследованию дела бывшего вице-президента. - Мы следим за [борьбой с] коррупцией".