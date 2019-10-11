"День тишины" наступил в Польше перед парламентскими выборами

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в субботу в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье в стране очередными парламентскими выборами. "День тишины" продлится вплоть до закрытия избирательных участков.

Как сообщает Государственная избирательная комиссия Польши, в период "тишины" запрещено развешивать плакаты с изображением кандидатов, раздавать листовки, организовывать связанные с выборами встречи и публиковать итоги опросов общественного мнения. За нарушение этих норм грозит штраф до 1 млн злотых ($256 тыс.).

Режим "тишины" распространяется и на интернет-пространство. В глобальной сети запрещено выражать поддержку тому или иному кандидату, оставлять комментарии политического содержания. Кроме этого, нельзя вести активную политическую деятельность, связанную с выборами, на своем сайте или в группах в социальных сетях, а также обмениваться многозначительными фотографиями.

В воскресенье гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов нижней палаты парламента (Сейма) и 100 сенаторов в верхнюю палату (Сенат). Избирательные участки откроются в 07:00 (08:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск). После завершения голосования станут известны первые данные экзитполов.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, в настоящее время в стране зарегистрированы свыше 30 млн избирателей.