Демократы намерены ускорить процедуру импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США от оппозиционной Демократической партии намерены ускорить ход запущенной ими процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом говорится в послании, которое было направлено в пятницу председателем специального комитета по разведке Палаты представителей Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния) законодателям-однопартийцам. Текст данного документа обнародовал ряд американских средств массовой информации.

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"В предстоящий период работы мы будем продолжать и ускорять свои усилия. Буду информировать вас по мере продвижения вперед", - отмечается в этом письме.

Кроме того, Шифф подтвердил достоверность ранее излагавшихся СМИ США сведений о том, что демократы в нижней палате Конгресса обязали явиться для дачи показаний в рамках процедуры импичмента бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиону Хилл, покинувшую Белый дом в августе текущего года. Аналогичные повестки получили заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд и один из советников внешнеполитического ведомства, уточнил Шифф.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в ноябре 2020 года.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.