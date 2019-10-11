Словакия поддержит возможную отсрочку Brexit

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Словакия поддержит, если Великобритании потребуется, отсрочку ее выхода из состава Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини, которого в пятницу вечером цитировало Словацкое радио .

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"Словакия всегда придерживалась вариантов, которые могли бы отсрочить выход Великобритании из ЕС или исключить реализацию этого плана, - отметил политик. - Brexit не в интересах Евросоюза и, в частности, Словакии, а уж тем более Brexit без соглашения [между Лондоном и ЕС]".

На предстоящем заседании Европейского совета, как подчеркнул Пеллегрини, Словакия будет голосовать за отсрочку Brexit, если там будет поставлен такой вопрос.