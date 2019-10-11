Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Словакия поддержит возможную отсрочку Brexit

Brexit не в интересах Евросоюза, заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Словакия поддержит, если Великобритании потребуется, отсрочку ее выхода из состава Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини, которого в пятницу вечером цитировало Словацкое радио.

На эту тему
Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

"Словакия всегда придерживалась вариантов, которые могли бы отсрочить выход Великобритании из ЕС или исключить реализацию этого плана, - отметил политик. - Brexit не в интересах Евросоюза и, в частности, Словакии, а уж тем более Brexit без соглашения [между Лондоном и ЕС]".

На предстоящем заседании Европейского совета, как подчеркнул Пеллегрини, Словакия будет голосовать за отсрочку Brexit, если там будет поставлен такой вопрос.

Теги
ВеликобританияСловакияBrexitПеллегрини, Петер
Реклама на ТАСС
Торговая война
СМИ: Китай и США достигли реального прогресса на торговых переговорах
Консультации сторон по ключевым вопросам прошли "крайне эффективно и конструктивно, в искренней атмосфере", отмечает Центральное телевидение Китая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС