Госсекретарь США пригрозил Ирану крахом его экономики

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Иран столкнется с крахом собственной экономики, если Тегеран не изменит свое поведение. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"США направляют дополнительные силы и технику в Саудовскую Аравию для укрепления ее оборонного потенциала и помощи в возобновлении сдерживания иранской агрессии. Иранский режим должен коренным образом изменить свое поведение и действовать как нормальная страна. В противном случае он сможет наблюдать за крахом своей экономики", - написал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу Пентагон объявил о том, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Вашингтон, подчеркнули в ведомстве, не ищет конфликта с Тегераном, но будет поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовым ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".