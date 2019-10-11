Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госсекретарь США пригрозил Ирану крахом его экономики

Как отметил Майкл Помпео, Иран должен "коренным образом изменить свое поведение"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Иран столкнется с крахом собственной экономики, если Тегеран не изменит свое поведение. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"США направляют дополнительные силы и технику в Саудовскую Аравию для укрепления ее оборонного потенциала и помощи в возобновлении сдерживания иранской агрессии. Иранский режим должен коренным образом изменить свое поведение и действовать как нормальная страна. В противном случае он сможет наблюдать за крахом своей экономики", - написал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу Пентагон объявил о том, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Вашингтон, подчеркнули в ведомстве, не ищет конфликта с Тегераном, но будет поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовым ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".

Теги
СШАИранСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Торговая война
СМИ: Китай и США достигли реального прогресса на торговых переговорах
Консультации сторон по ключевым вопросам прошли "крайне эффективно и конструктивно, в искренней атмосфере", отмечает Центральное телевидение Китая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС