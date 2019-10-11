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Торговая война
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СМИ: Китай и США достигли реального прогресса на торговых переговорах

Консультации сторон по ключевым вопросам прошли "крайне эффективно и конструктивно, в искренней атмосфере", отмечает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Участники 13-го раунда китайско-американских торговых переговоров в Вашингтоне достигли реального прогресса по устранению ключевых противоречий в ряде направлений. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

"Стороны достигли реального прогресса в урегулировании споров по таким направлениям, как сельское хозяйство, интеллектуальная собственность, валютная сфера, финансовые услуги, расширение масштабов торговли, передача технологий", - говорится в репортаже телеканала.

По его данным, консультации по ключевым вопросам прошли "крайне эффективно и конструктивно, в искренней атмосфере". "Стороны обсудили дальнейшие шаги, договорившись предпринять активные усилия для достижения окончательного соглашения", - сообщает ТВ.

В переговорах, проходивших 11 октября, с китайской стороны приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр коммерции Китая Чжун Шань, глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, заместитель главы Госкомитета по делам развития и реформ Нин Цзичжэ и прочие лица высокого ранга. Американская сторона была представлена американским министром финансов Стивеном Мнучином и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. В сентябре рабочие группы двух стран предварительно обсудили проблемы торгового дисбаланса и защиты инвесторов. По словам Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары. В свою очередь, власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований продукции из Соединенных Штатов.

Теги
СШАКитайТорговая война
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