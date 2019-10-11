Помпео объяснил вывод войск США с северо-востока Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Вашингтон вывел американских военнослужащих из зоны турецкой операции на северо-востоке Сирии, поскольку не мог быть уверен в их безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналистам американской газеты The Tennessean . Стенограмму распространила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава дипломатии США отметил, что решение о переброске указанного контингента было принято из-за действий Анкары. "Турция направила значительные силы в Сирию", - констатировал он. "В воскресенье вечером стало ясно, что [президент Турции Тайип] Эрдоган намерен ввести войска. У нас в том месте имелось менее 60 человек. Они были не в том положении, чтобы оставаться и обеспечивать свою безопасность. Президент [США Дональд] Трамп принял решение перебросить их на 20-30 км от этого места", - добавил Помпео.

В интервью американскому телеканалу WKRN-TV в пятницу глава Госдепартамента также отметил, что войска США были выведены из указанного района, чтобы "они не подверглись опасности".

Трамп заявил 7 октября о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. 9 октября Турция объявила о проведении в этом районе операции "Источник мира". Она началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.