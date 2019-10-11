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В США заявили, что реорганизация Совета нацбезопасности не направлена на борьбу с утечками

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен публично объявил об означенной реорганизации

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Реорганизация Совета национальной безопасности (СНБ) США не объясняется попытками пресечь наконец утечки конфиденциальной информации из аппарата Белого дома в прессу. С таким заверением выступил в пятницу представитель администрации США высокого ранга, комментируя план сокращения кадров в СНБ.

Публично об означенной реорганизации объявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он дал интервью информационному агентству Reuters и телекомпании Fox, сообщив о предстоящем уменьшении числа сотрудников СНБ с нынешних примерно 180 до 117.

Комментируя эти планы, упомянутый представитель исполнительной ветви власти США заявил информационному агентству Associated Press (AP), что они были выработаны не с целью ужесточения борьбы с утечками. "Представитель администрации высокого ранга сказал в пятницу, что сокращения не связаны с утечками <...>", - подчеркивается в материале AP. Аналогичные высказывания процитировал и ряд других западных СМИ.

Роль О'Брайена

О'Брайен был назначен президентом США Дональдом Трампом в середине сентября, сменил в качестве главы СНБ Джона Болтона. Однако в Вашингтоне ставят под сомнение, что слово О'Брайена будет иметь большой вес при выработке решений, относящихся к сферам внешней политики и национальной безопасности. "Он компетентен и пользуется уважением, однако малоизвестен и едва ли будет иметь большое влияние в процессе выработки решений", - заявил корр. ТАСС внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

С его точки зрения, О'Брайен "будет хорошо работать с [госсекретарем США Майклом] Помпео" в отличие от Болтона. "Поэтому в [отвечающей за внешнюю политику и национальную безопасность] команде [Трампа] будет меньше трений и утечек", - считает политолог.

В схожем ключе высказался ранее и бывший представитель американской администрации высокого ранга при президенте Джордже Буше-младшем, лично знакомый с О'Брайеном с тех времен. "Хороший парень, но [получил должность] совершенно не по чину", - сказал этот отставник журналу The New Yorker. "<...> Он не имеет квалификации для того, чтобы быть помощником президента по национальной безопасности", - убежден этот источник.

В организации целенаправленных утечек обвиняли Болтона. Есть данные о том, что Трамп, объясняя решение отправить Болтона в отставку, сказал ближайшему окружению, что пора наконец положить конец таким "сливам" информации в прессу.

В эфире телеканала "Фокс" О'Брайен подчеркнул, что "работа СНБ - координировать политику, предоставлять наилучшие варианты действий президенту США", а затем гарантировать исполнение принятых главой государства решений бюрократическим аппаратом.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Болтон, Джон
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