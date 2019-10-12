Макрон поговорил с Трампом о необходимости положить конец операции Турции в Сирии

ТАСС, 12 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел с американским коллегой Дональдом Трампом телефонный разговор, речь во время которого шла о необходимости прекратить турецкую военную кампанию в Сирии. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на офис французского лидера.

Макрон "напомнил о необходимости как можно скорее положить конец наступлению Турции", приводит агентство выдержку из заявления. В нем также говорится, что Париж и Вашингтон в ближайшие дни будут активно контактировать.