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Кадровые перестановки в кабинете Трампа
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И.о. главы Министерства внутренней безопасности США покидает свой пост

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Кевин Макэлинэн хочет проводить больше времени с семьей и перейти в негосударственный сектор
Кевин Макэлинэн AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Кевин Макэлинэн
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ТАСС, 12 октября. Кевин Макэлинэн оставляет пост исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США. Об этом в субботу сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Кевин теперь, после долгих лет в правительстве, хочет проводить больше времени с семьей и перейти в негосударственный сектор. Поздравляю, Кевин, с отлично проделанной работой!", - говорится в сообщении. Трамп добавил, что объявит нового и.о. главы МВБ на следующей неделе.

"Я хотел бы поблагодарить Президента за возможность работать вместе с мужчинами и женщинами Министерства внутренней безопасности. Благодаря его [Трампа] поддержке, за последние шесть месяцев мы совершили значительный прогресс в улучшении ситуации с безопасностью на границе и гуманитарным кризисом, с которым мы столкнулись в этом году", - прокомментировал свой уход Макэлинэн в Twitter.

Дональд Трамп объявил о назначении Кевина Макэлинэна исполняющим обязанности министра внутренней безопасности после отставки Кирстен Нильсен в апреле 2019 года. До этого Макэлинэн занимал пост комиссара Таможенно-пограничной службы.

Теги
СШАТрамп, ДональдКадровые перестановки в кабинете Трампа
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