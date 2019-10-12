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Президента Италии ожидают с визитом в США на следующей неделе

Серджо Маттарелла и Дональд Трамп обсудят пути дальнейшего развития давних отношений США и Италии, отметили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла на следующей неделе, как ожидается, посетит с визитом США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент [США] Дональд Трамп 16 октября примет в Белом доме президента Италии Серджо Маттареллу. <...> Президент Трамп и президент Маттарелла обсудят пути дальнейшего развития давних отношений США и Италии, а также то, как решать общие проблемы в сфере безопасности и содействовать общему экономическому процветанию", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, Трамп также "подчеркнет важность безопасности телекоммуникационных систем, в том числе связанных с 5G, а также справедливой взаимной торговли".

Теги
СШАИталияМаттарелла, СерджоТрамп, Дональд
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