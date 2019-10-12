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Военная операция Турции на севере Сирии

Главы Комитета начальников штабов ВС США и Генштаба Турции обсудили ситуацию в Сирии

Как отмечает пресс-служба КНШ, США высоко ценят "стратегические двусторонние отношения с Турцией"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли в пятницу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба КНШ.

"Два лидера обсудили ситуацию с безопасностью в Сирии и важность сотрудничества США и Турции в регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба КНШ, США высоко ценят "стратегические двусторонние отношения с Турцией".

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
СШАТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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