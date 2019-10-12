Трамп считает, что ситуация в Гонконге нормализуется сама собой

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Ситуация в Гонконге, скорее всего, нормализуется сама собой, и этому способна помочь новая торговая сделка Вашингтона и Пекина. Такую точку зрения изложил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

"Мы обсуждали ее [проблему Гонконга с китайской делегацией], и я думаю, что она решится сама собой. Я на самом деле считаю, что эта [торговая] сделка [с Китаем] замечательна для народа Гонконга в плане того, что происходит. Я думаю, она является позитивным фактором для Гонконга", - отметил президент США.

Он подчеркнул, что китайское правительство "добилось значительного прогресса в Гонконге". "Я следил [за ситуацией в Гонконге]. Я сказал вице-премьеру, что градус [напряженности] понизился по сравнению с тем, что было вначале, несколько месяцев назад, когда я видел много людей. Сейчас я вижу гораздо меньше [протестующих]", - сообщил американский лидер.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Некоторые из них совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, забрасывают полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они скрывают лица масками.