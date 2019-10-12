Минфин США разъяснил требования об отклонении иска Дерипаски

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США разъяснило озвученные ранее требования отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в пятницу в электронной базе данных федерального суда столичного округа Колумбия. Его копия имеется в распоряжении ТАСС.

В начале августа финансовое ведомство просило суд отклонить иск, а в сентябре истец представил свои возражения по этому поводу. Судья Амит Мехта позволил Минфину разъяснить свою позицию в ответ на представленные Дерипаской претензии.

Ведомство подчеркивает, что не согласно с позицией бизнесмена. Как утверждает защита, в правительственных документах не говорится, что Дерипаска был "агентом [президента России Владимира] Путина", на чем настаивает истец.

"Действующая формулировка в указе 13661 - "действовал в интересах или от имени" - не требует того, чтобы Дерипаска выступал в качестве агента или находился под контролем российского чиновника высокого ранга. Вместо этого обычное значение этой формулировки предполагает поведение, при котором лицо действует "в интересах" или "с выгодой для" российского должностного лица высокого ранга. Дерипаска явно это делал", - полагает сторона защиты.

Неправильно сформулирован иск?

По версии министерства, решение американских властей ввести санкции против предпринимателя "не было произвольным и своевольным". Адвокаты ведомства также подвергают сомнению тот факт, что Дерипаска "как иностранный гражданин может претендовать на защиту, предусмотренную в рамках конституции США".

"Хотя в его дополненном иске утверждается, что он "может" владеть собственностью в США, этого явно недостаточно для того, чтобы подтвердить его право на подачу конституционной жалобы, - утверждается в документе. - В своем заявлении о протесте Дерипаска продолжает отказываться от того, чтобы определить [свои] имущественные интересы в этой стране. Это либо подтверждает, что он не имеет собственности в этой стране, либо, как представляется, направлено на то, чтобы избежать блокировки любого подобного имущества. В любом случае он не может предъявить иск, основанный на конституционной защите, на которую он не имеет права".

"Таким образом, суду следует удовлетворить ходатайство защиты и отклонить дополненный иск, <...> либо в качестве альтернативы вынести решение в пользу правительства (ответчика - прим. ТАСС) по всем пунктам в порядке упрощенного судопроизводства", - говорится в 37-страничном документе, который представил Минфин.