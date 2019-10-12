В МИД Казахстана заявили, что переговоры по Сирии в Нур-Султане могут перенести на ноябрь

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Планы проведения в столице Казахстана международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии сохраняются, однако она может быть сдвинута на ноябрь. Об этом сообщил в субботу журналистам казахстанский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

"Планы проведения встречи сохраняются. Мы планировали конец октября, но сейчас не знаю, насколько это сдвинется. Возможно, на ноябрь", - сказал он. "Пока точных дат нет, потому что вы видите, сейчас идет осложнение на севере Сирии. Тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами, они сейчас должны договориться, как они будут дальше действовать. Мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным", - пояснил министр.

"Данные события, которые разворачиваются в Сирии, говорят о том, что астанинский процесс не теряет свою актуальность. Странам, участвующим в наведении порядка в Сирии, надо сесть за стол переговоров и вновь обсуждать этот вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос, повлияет ли проведение Турцией военной операции на севере арабской республики на переговоры в Нур-Султане.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.