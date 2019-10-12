Турецкие военные "уничтожили 415 террористов" в ходе операции в Сирии

ТАСС, 12 октября. Турецкие вооруженные силы "нейтрализовали 415 террористов" во время трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Сообщение об этом опубликовано в субботу на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Операция "Источник мира" продуктивно продолжалась ночью к востоку от Евфрата [в Сирии]. Атаки на террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" успешно осуществлялись на земле и с воздуха. Общее число нейтрализованных боевиков достигло 415", - говорится в тексте.

В пятницу военное ведомство проинформировало о "ликвидации 399 террористов".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.