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Адвокат Трампа не знает о подозрениях на его счет в нарушении законов о лоббизме

Ранее газета The New York Times сообщила, что федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена расследовать деятельность Рудольфа Джулиани на Украине

ТАСС, 12 октября. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не осведомлен о начале расследования в его отношении в связи с подозрениями в нарушении им законов о лоббизме. Об этом он сообщил в субботу газете Financial Times.

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"Мне ничего не известно о том, что прокуроры Манхэттена проводят в отношении меня расследование", - прокомментировал Джулиани изданию появившуюся информацию.

Ранее электронная версия газеты The New York Times информировала, что федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена расследовать деятельность Джулиани на Украине и якобы имевшие место попытки добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи должны будут установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По сведениям газеты, расследование связано с делом задержанных в среду выходцев из СССР, жителей штата Флорида Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается. Американское агентство Associated Press (АP) ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАДжулиани, Рудольф
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