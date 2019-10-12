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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново

Представители ДНР обратились к наблюдателям ОБСЕ с призывом вмешаться в ситуацию

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков в ночь на субботу обстреляли село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР), поврежден жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

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"Сегодня ночью военные преступники 36-й бригады морской пехоты под предводительством Гнатова нанесли массированный минометный удар по населенному пункту Коминтерново. В результате попадания мины калибра 120 мм поврежден жилой дом", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции ДНР отметили, что по факту обстрела в международные правозащитные организации и генеральную прокуратуру республики будут направлены соответствующие материалы. Представители ДНР уже обратились к наблюдателям ОБСЕ с призывом вмешаться в ситуацию и принудить украинских силовиков выполнять достигнутые договоренности.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

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