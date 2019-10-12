Турция призвала Запад забрать для суда иностранных боевиков из Сирии

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Турция призывает страны Запада забрать из Сирии иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и предать их суду на родине. Об этом заявил в субботу спикер Великого национального собрания Турции (парламент) Мустафа Шентоп во время выступления на III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле.

"Ситуация с иностранными боевиками, которые примкнули к рядам ИГ и Рабочей партии Курдистана, является большим испытанием для всех нас. Европейские страны, особенно те, которые стали источником наплыва иностранных экстремистов, должны приложить усилия и забрать их из регионов, предать суду и перевоспитать", - приводит слова Шентопа газета Yeni Safak.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.