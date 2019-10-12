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В Румынии официально началась кампания по выборам президента

Первый тур голосования назначен на 10 ноября, второй - на 24 ноября

БУХАРЕСТ, 12 октября. /ТАСС/. Кампания по выборам президента официально началась в субботу в Румынии. Об этом сообщила Постоянная избирательная администрация (AEP). Первый тур голосования назначен на 10 ноября, второй - на 24 ноября.

Будут открыты 18748 избирательных участков в стране и более 800 за рубежом. В постоянных избирательных списках насчитывается почти 19 млн человек. Румыны, находящиеся за пределами страны, смогут проголосовать в течение трех дней (8-10 ноября и 22-24 ноября) или по почте.

Президент Румынии избирается сроком на 5 лет. На высшую должность в румынском государстве претендуют 14 кандидатов, как выдвинутых политическими партиями, так и независимых. Среди них - действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (НЛП), Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП), Теодор Палеологу (партия "Народное движение"), Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии" и партии "Свобода, единство и солидарность"), Хунор Келемен (Демократический союз венгров Румынии), Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов") и другие.

Фактически избирательная кампания в Румынии уже идет полным ходом. В частности, предвыборные плакаты с портретами кандидатов и их слоганами появились на улицах румынских городов больше месяца назад. Ожидается, что главными темами кампании станут борьба с коррупцией и судебная реформа. Поскольку левоцентристская СДП, находившаяся у власти с 2016 года, перед началом кампании потеряла статус правящей партии, мало кто в Румынии сомневается, что Йоханнис, выдвинутый правоцентристской НЛП, в результате этих выборов получит второй президентский мандат.

Теги
РумынияЙоханнис, Клаус
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