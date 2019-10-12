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Кризис в Сирии

СМИ: спецпосланник ООН проведет переговоры в Эр-Рияде с лидерами сирийской оппозиции

По информации Al Arabiya, оппозиционеры будут настаивать на проведении в Сирии амнистии политзаключенных

ТАСС, 12 октября. Спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен прибудет в субботу в Эр-Рияд, где встретится с лидерами оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП). Как сообщил телеканал Al Arabiya, он обсудит с сирийскими оппозиционерами ход подготовки к первому заседанию Конституционного комитета, которое пройдет в Женеве 29-30 октября.

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На этой неделе в саудовской столице прошло совещание СКП, на котором был избран глава делегации от оппозиции, которая примет участие в работе комитета. Им стал Хади аль-Бахра, возглавлявший в 2014 году Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Всего в состав Конституционного комитета, сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Как считает Педерсен, "создание комитета является огромным успехом и вселяет надежду в сердца сирийцев на реальные перемены". Перед этим органом стоит задача по выработке рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.

По информации Al Arabiya, на переговорах с норвежским дипломатом оппозиционеры будут настаивать на проведении в Сирии амнистии политзаключенных. Глава СКП Наср аль-Харири заявил 9 октября в Эр-Рияде, что "без выполнения этого важного условия работа Конституционного комитета не будет иметь никакого смысла".

Как сообщила газета Al Watan, Педерсен посетит 15-16 октября Дамаск. Норвежский дипломат встретится с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. По информации издания, в ходе переговоров будут обсуждаться "последние детали" перед заседанием Конституционного комитета Сирии в Женеве.

Теги
СирияКризис в СирииСаудовская АравияПедерсен, Гейр
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