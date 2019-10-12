СМИ: в Турции задержали репортера Al Arabiya из-за освещения операции в Сирии

ТАСС, 12 октября. Турецкие власти задержали корреспондента телеканала Al Arabiya Зейдана Зенглу в связи с его работой по освещению военной операции "Источник мира", которую Турция проводит на севере Сирии. Об этом сообщается в субботу на сайте телеканала.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Другие подробности задержания пока не приводятся. Турецкая сторона пока никак не прокомментировала произошедшее.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.