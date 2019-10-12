Турция и сирийская оппозиция захватили город Рас-эль-Айн в Сирии

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции при поддержке так называемой Свободной сирийской армии (ССА) установили контроль над городом Рас-эль-Айн на четвертый день операции "Источник мира" в Сирии.
Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.
"В ходе операции "Источник мира", которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн", - отмечается в заявлении.
Телеканал NTV также показывает в прямом эфире, как бойцы ССА вошли в сирийский населенный пункт с запада.
Рас-эль-Айн является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия намеревалась захватить в ходе новой трансграничной операции.