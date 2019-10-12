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Военная операция Турции на севере Сирии
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Турция и сирийская оппозиция захватили город Рас-эль-Айн в Сирии

Рас-эль-Айн является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия намеревалась захватить в ходе новой трансграничной операции
Рас-эль-Айн REUTERS/Stoyan Nenov
Описание
Рас-эль-Айн
© REUTERS/Stoyan Nenov

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции при поддержке так называемой Свободной сирийской армии (ССА) установили контроль над городом Рас-эль-Айн на четвертый день операции "Источник мира" в Сирии.

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Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

"В ходе операции "Источник мира", которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн", - отмечается в заявлении.

Телеканал NTV также показывает в прямом эфире, как бойцы ССА вошли в сирийский населенный пункт с запада.

Рас-эль-Айн является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия намеревалась захватить в ходе новой трансграничной операции.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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