МИД Украины: итоговый документ будущей встречи "нормандской четверки" еще не согласован

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Только часть итогового документа, который может быть принят по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), согласована политическими советниками. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Согласована только та часть, которая касается "формулы Штайнмайера". Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнут прогресс", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".

Пристайко добавил, что согласованной также является позиция о том, что стороны приветствуют разведение сил в районе Станицы Луганской. "Там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше", - сказал дипломат. При этом он отметил, что "условия переговоров [лидеров "нормандской четверки"] уже на столе", и теперь все зависит от мастерства переговорных команд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата саммита в нормандском формате будет определена лидерами после завершения этапа подготовки. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что эта встреча состоится в ноябре.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться после разведения сил на участках в Золотом и Петровском в Донбассе, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.