Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

МИД Украины: итоговый документ будущей встречи "нормандской четверки" еще не согласован

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что согласована только та часть, которая касается "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Только часть итогового документа, который может быть принят по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), согласована политическими советниками. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Согласована только та часть, которая касается "формулы Штайнмайера". Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнут прогресс", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".

Пристайко добавил, что согласованной также является позиция о том, что стороны приветствуют разведение сил в районе Станицы Луганской. "Там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше", - сказал дипломат. При этом он отметил, что "условия переговоров [лидеров "нормандской четверки"] уже на столе", и теперь все зависит от мастерства переговорных команд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата саммита в нормандском формате будет определена лидерами после завершения этапа подготовки. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что эта встреча состоится в ноябре.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться после разведения сил на участках в Золотом и Петровском в Донбассе, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПристайко, Вадим Владимирович
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц
Глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что процесс находится на финальной стадии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС