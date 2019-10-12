Тегеран пригрозил ответить организаторам нападения на иранский танкер

ТЕГЕРАН, 12 октября. /ТАСС/. Тегеран подготовит соответствующий ответ организаторам атак на иранский танкер, как только выяснит обстоятельства происшествия. Об этом в субботу заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Без сомнений, будет подготовлен соответствующий ответ организаторам этой атаки. Однако сначала мы должны прояснить детали этой диверсии", - приводит слова Рабии пресс-служба правительства. Он добавил, что "задачей атаки на танкер в Красном море, вероятно, было обострение [региональной] напряженности".

Взрывы прогремели на иранском танкере Sabiti в пятницу утром, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

По основной версии, причиной взрывов стало попадание двух ракет, выпущенных по судну.