Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинскому бюро "Радио свобода".

"Я хочу сказать, что этот процесс находится на решающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать. Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять", - сказал он. При этом глава украинского МИД не уточнил, с кем именно будет происходить обмен.

"В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. Потому что, действительно, судьба каждого конкретного человека, которая сидит за решеткой, может решаться просто невнимательно сказанным словом", - подчеркнул Пристайко.

Россия и Украина 7 сентября произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 4 октября, что Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле "всех на всех", и работа в этом направлении продолжается. Однако 7 октября близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что никаких обменов между Украиной и Россией на сегодняшний день не планируется.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что готов продолжать напрямую общаться с президентом России Владимиром Путиным для достижения договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами. По его словам, в настоящее время существует три списка на обмен.

"Первый мы должны обсуждать только с РФ, - уточнил он, добавив, что в него входят также крымчане. - Второй - это люди, которые находятся на территории Донбасса. И третий список - самый сложный. Это люди, подтверждения нахождение которых мы не имеем со стороны Донбасса". Зеленский подчеркивал, что по первым двум спискам Киев готов осуществить обмен "хоть завтра".