Times: Джонсон предложит парламенту выбрать между сделкой с ЕС и отсрочкой Brexit

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в следующую субботу предложить Палате общин сделать выбор между отсрочкой Brexit и сделкой с ЕС. Об этом сообщила в субботу газета The Times.

По данным издания, глава правительства надеется на прорыв в переговорах с Евросоюзом, который позволит сторонам согласовать проект соглашения о Brexit и утвердить его на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 17-18 октября. После этого документ должен будет также получить одобрение британского парламента, и Джонсон намерен предложить депутатам проголосовать за сделку с Брюсселем уже 19 октября в ходе внеочередного субботнего заседания Палаты общин. Times пишет, что поставленный на голосование вопрос будет сформулирован таким образом, что парламентариям, по сути, придется выбрать между очередной отсрочкой Brexit или сделкой, которая позволит стране покинуть сообщество в срок - 31 октября.

В случае, если Джонсон заручится поддержкой депутатов, парламент будет работать без выходных вплоть до конца месяца, чтобы утвердить все законы, необходимые для осуществления "развода" с Евросоюзом. По данным Times, в планы Джонсона может вмешаться оппозиция, попытавшись поставить на всенародный референдум вопрос о том, стоит ли королевству покидать страну на тех условиях, о которых Джонсон может на следующей неделе договориться с Брюсселем.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.