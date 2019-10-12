СМИ: Саудовская Аравия получила сигнал бедствия с иранского танкера в Красном море

ТАСС, 12 октября. Саудовские пограничники получили сигнал бедствия с иранского танкера, который 11 октября подвергся нападению у порта Джидда в Красном море. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати (САП) со ссылкой на заявление пограничной службы Саудовской Аравии.

При анализе полученного сигнала с целью оказания необходимой помощи, утверждают пограничники, было установлено, что танкер после возникшего на нем пожара продолжал движение и отключил все транспондеры. В саудовской пограничной службе также отметили, что на все попытки связаться с танкером экипаж судна не реагировал.

"Королевство подтверждает свою приверженность безопасности морского судоходства, а также выполнению международных соглашений и норм", - говорится в заявлении.

Взрывы произошли в пятницу утром на иранском танкере, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море. Никто из членов экипажа танкера не пострадал.