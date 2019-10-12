СМИ: фрегат ВМС Франции следует к берегам Кипра, где Турция ведет буровые работы

НИКОСИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Фрегат французских ВМС следует в седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе, где под охраной военных кораблей Турции ведет разведку углеводородного сырья турецкое буровое судно "Явуз". Об этом сообщила в субботу газета Cyprus Mail со ссылкой на слова министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

Он сказал, что его французская коллега Флоранс Парли сообщила ему о том, что "Франция уже отправила фрегат, который, как ожидается, вскоре должен прибыть в седьмой сектор". Кроме того, главы греческого и французского военных ведомств "обсудили возможность отправки фрегата также и Италией".

Панайотопулос пояснил, что "французской и итальянской компаниям выданы лицензии на проведение разведочно-буровых работ в секторе номер 7", и что их права на освоение месторождения попираются Турцией, ведущей бурение в исключительной экономической зоне Кипра. "Я не предлагаю отправляться на войну. Я лишь говорю, что Европа должна каким-то образом продемонстрировать, что она не может мириться с таким поведением, и что существуют определенные красные черты", - цитирует издание министра обороны Греции.

Посетивший в пятницу Никосию глава Евросовета Дональд Туск призвал власти в Анкаре прекратить буровые работы на газовом месторождении в исключительной экономической зоне Кипра, поскольку такие действия, по его словам, подрывают "не только недавние усилия по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию, но также и добрососедские отношения между ЕС в целом и Турцией". В свою очередь президент Кипра Никос Анастасиадис заявил после встречи с Туском, что Анкара попирает суверенные права киприотов, а также международное право, и что ее действия "представляют собой беспрецедентную эскалацию противоправного поведения Турции и наиболее серьезную провокацию к данному моменту".

Газовое месторождение

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра были найдены крупные запасы природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

В сентябре нынешнего года правительство Республики Кипр подписало с французской компанией Total и итальянской компанией Eni соглашение об освоении седьмого сектора месторождения на шельфе острова. Однако в начале октября Турция направила в этот сектор собственное буровое судно в сопровождении военных кораблей.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции направляются в район газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира.

Турецкие власти уже давно поясняют, что осуществляемая ее буровыми судами разведка углеводородного сырья направлена на защиту интересов турок-киприотов. Эти действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

Власти же Республики Кипр предложили свое решение проблемы защиты интересов жителей северной части разделенного острова. На состоявшейся 9 августа нынешнего года встрече с лидером турецкой общины Кипра Мустафой Акынджи президент Анастасиадис выступил с предложением о перечислении, как утверждала Cyprus Mail, 30% выручки от продажи газа, который будут добывать на шельфе, на целевой депозитный счет, предназначенный для турок-киприотов. Ожидается, что первые поступления от торговли углеводородным сырьем начнут приходить на остров в 2022 году.