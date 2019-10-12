Ирак подаст запрос на восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Багдад планирует подать официальный запрос на восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил в субботу по итогам экстренного заседания ЛАГ глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.

"В ближайшее время Багдад подаст официальный запрос на полноценное восстановление членства Сирии в ЛАГ", - указал он.

В свою очередь генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт на итоговой пресс-конференции заявил, что "настало время для возвращения Сирии в арабскую систему".

"Но восстановление членства Сирии в ЛАГ будет зависеть от того, как власти страны выполнят выдвигаемые к нему требования, - отметил он. - Досье полноценного возвращения Дамаска в ЛАГ должно выкристаллизироваться".

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в 2011 году.