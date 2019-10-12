Британия призвала Турцию к максимальной сдержанности в Сирии

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал правительство Турции проявлять "максимальную сдержанность" при осуществлении военной операции на севере Сирии. Об этом он заявил в субботу на открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

"Мы должны относиться к действиям Турции с повышенным вниманием. Необходимо, чтобы [в ходе операции] проявлялась максимальная сдержанность", - отметил Рааб, слова которого приводит агентство Press Association. Отвечая на ремарку турецкого делегата, напомнившего о том, что Анкара ввела войска на территорию Сирии, чтобы противостоять террористической угрозе со стороны Рабочей партии Курдистана, британский министр заявил, что действия Турции "создают препятствия в борьбе с ИГ" (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство").

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.