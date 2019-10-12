Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Британия призвала Турцию к максимальной сдержанности в Сирии

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что к действиям Турции нужно относиться с повышенным вниманием

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал правительство Турции проявлять "максимальную сдержанность" при осуществлении военной операции на севере Сирии. Об этом он заявил в субботу на открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы должны относиться к действиям Турции с повышенным вниманием. Необходимо, чтобы [в ходе операции] проявлялась максимальная сдержанность", - отметил Рааб, слова которого приводит агентство Press Association. Отвечая на ремарку турецкого делегата, напомнившего о том, что Анкара ввела войска на территорию Сирии, чтобы противостоять террористической угрозе со стороны Рабочей партии Курдистана, британский министр заявил, что действия Турции "создают препятствия в борьбе с ИГ" (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство").

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
СирияТурцияВеликобританияРааб, ДоминикВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Помпео уверен, что Салливан на посту посла в РФ сможет укрепить сотрудничество двух стран
Ранее президент США объявил о выдвижении Салливана на этот пост. Его кандидатуру должен утвердить Сенат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС