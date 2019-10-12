CNN: курдский командир хочет привлечь ВКС РФ к защите неба над северо-востоком Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), требуют от США либо остановить военную операцию Турции "Источник мира", либо позволить СДС договориться с Дамаском и Москвой о привлечении ВКС России к охране бесполетной зоны над северо-востоком Сирии. Об этом сообщила в субботу американская телекомпания CNN со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутриведомственный документ правительства США.

Речь идет о стенограмме состоявшейся в четверг встречи командира курдов в составе СДС Мазлума Кобани и заместителя спецпосланника США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Уильяма Рубака. "Вы не желаете защищать людей и не хотите, чтобы нас защищали другие силы. Вы нас продали. Это аморально", - цитирует телекомпания Кобани.

Он, как указывает CNN, настаивал на том, чтобы США либо помогли остановить продвижение турецких войск на северо-востоке Сирии, либо позволили СДС заключить с правительством этой страны и Москвой соглашение о том, чтобы ВКС РФ закрыли воздушное пространство над северо-востоком Сирии. "Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ и прекратить бомбежки или нет. Мне нужно это знать, потому что, если вы не способны сделать это, мне потребуется заключить соглашение с Россией и режимом, чтобы пригласить их авиацию защищать данный регион", - сказал командир курдских формирований.

Его собеседник попросил Кобани "не принимать никаких решений немедленно". Рубак пообещал передать слова Кобани Госдепартаменту, заверив, что Вашингтон работает над приостановкой наступления войск Турции и над достижением соглашения о приостановке вооруженных действий на северо-востоке Сирии.

Как сообщило ранее агентство Reuters, представители курдов обратились к США с призывом создать бесполетную зону над подконтрольными курдам территориями для их защиты от турецких авиаударов.

Дональд Трамп заявил 7 октября о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.