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Военная операция Турции на севере Сирии

Минобороны Турции заявило об уничтожении 459 террористов в ходе операции в Сирии

Ранее сообщалось о ликвидации 415 человек
Описание
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции "нейтрализовали 459 террористов" в ходе трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

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"Операция "Источник мира" успешно продолжается к востоку от реки Евфрат. В ходе нее уничтожено 459 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - говорится в коммюнике.

Ранее в субботу военное ведомство проинформировало о "ликвидации 415 террористов".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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