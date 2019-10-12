Трамп заступился за своего адвоката Джулиани, в отношении которого начали расследование

ТАСС, 12 октября. Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, в отношении которого проводится расследование из-за предполагаемого нарушения им законов о лоббизме. В сообщении, размещенном в субботу в Twitter, американский лидер высоко отозвался о профессиональных и личных качествах юриста, назвав разбирательство одним из проявлений "охоты на ведьм".

В пятницу газета The New York Times сообщила, что федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении Джулиани. По словам источников издания, оно касается деятельности юриста на Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в этой стране. Следователи намерены установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

"Значит теперь они принялись за легендарного борца с преступностью и лучшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани", - написал Трамп про своего адвоката, который ранее занимал должность градоначальника американского мегаполиса. "Он может иногда казаться немного грубоватым, но он также отличный парень и замечательный юрист", - отметил Трамп. "В США идет несправедливая охота на ведьм", - добавил президент, назвав такую ситуацию постыдной.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.