Глава МИД Украины планирует попросить Европу усилить давление на Россию

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украина на встрече глав МИД стран ЕС 14 октября в Люксембурге будет просить Европу поддержать политику Киева по Донбассу, а также усилить давление на Россию. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения (Киева по Донбассу - прим. ТАСС) не должны просто зависнуть в воздухе. Вы должны подставить плечо и их поддержать. Поскольку если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, до состояния военного противостояния", - сказал Пристайко в интервью агентству "Укринформ". Дипломат добавил, что в этом случае Киев "снова начнет баррикадироваться".

Пристайко отметил, что в настоящее время украинская власть идет на определенные, достаточно болезненные, шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста. Между тем, продолжил он, другая часть общества требует существенных подвижек в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, третьи требуют соглашаться на все условия, поскольку на неподконтрольных территориях проживают их родственники.

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали "формулу Штайнмайера" для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Оппоненты Зеленского в Раде потребовали от президента и правительства разъяснений по этому поводу. 1 и 2 октября в центре Киева прошли акции протеста против подписания "формулы". В воскресенье, 6 октября, на площади Независимости в столице также состоялся митинг, собравший около 3 тыс. человек, с требованием отказаться от реализации "формулы Штайнмайера".