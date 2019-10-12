Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Глава МИД Украины планирует попросить Европу усилить давление на Россию

Вадим Пристайко заявил, что если не "дожать Россию", то "ситуация откатится назад, до состояния военного противостояния"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украина на встрече глав МИД стран ЕС 14 октября в Люксембурге будет просить Европу поддержать политику Киева по Донбассу, а также усилить давление на Россию. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

На эту тему

"Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения (Киева по Донбассу - прим. ТАСС) не должны просто зависнуть в воздухе. Вы должны подставить плечо и их поддержать. Поскольку если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, до состояния военного противостояния", - сказал Пристайко в интервью агентству "Укринформ". Дипломат добавил, что в этом случае Киев "снова начнет баррикадироваться".

Пристайко отметил, что в настоящее время украинская власть идет на определенные, достаточно болезненные, шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста. Между тем, продолжил он, другая часть общества требует существенных подвижек в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, третьи требуют соглашаться на все условия, поскольку на неподконтрольных территориях проживают их родственники.

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали "формулу Штайнмайера" для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Оппоненты Зеленского в Раде потребовали от президента и правительства разъяснений по этому поводу. 1 и 2 октября в центре Киева прошли акции протеста против подписания "формулы". В воскресенье, 6 октября, на площади Независимости в столице также состоялся митинг, собравший около 3 тыс. человек, с требованием отказаться от реализации "формулы Штайнмайера".

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
Реклама на ТАСС
Reuters: Иран заявляет, что готов вести диалог с Саудовской Аравией без посредников
Ранее в Тегеране заявляли, что несколько стран "выразили добрую волю для организации посредничества"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС