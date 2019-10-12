В ЛНР сочтут за провокацию односторонние действия Киева в зоне разведения сил

ЛУГАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что любые односторонние действия Украины в районе разведения сил и средств будут расцениваться как срыв достигнутых в Минске договоренностей.

"Любые попытки Украины до согласования новой даты предпринимать какие-либо односторонние действия на участке разведения будем воспринимать как нарушение достигнутых в Минске договоренностей, как провокацию, направленную на блокирование переговорных усилий по вопросу разведения сил и средств на линии разграничения сторон", - цитирует Дейнего агентство Луганскинформцентр.

В пятницу, 11 октября, глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко заявил о срыве украинской стороной попытки разведения сил в районе города Золотое. В тот же день о срыве попытки разведения сил в районе села Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) заявил глава представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".