Премьер Болгарии призвал Брюссель прекратить нападки на Турцию

СОФИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призывает европейских партнеров прекратить нападки на Турцию, чтобы не допустить эскалации иммиграционного кризиса. Такое заявление глава правительства сделал в субботу, комментируя ситуацию в связи с проведением Турцией на севере Сирии операции "Источник мира" и реакцию на нее европейских лидеров.

"Буду настаивать [на заседании Совета ЕС], чтобы коллеги в Брюсселе прекратили свои постоянные нападки [на Турцию]. Брюссель далеко, а турецкая граница здесь рядом, и там находятся около 4 млн беженцев. Ни лагеря, ни ограды, никакие другие меры не смогут их остановить, если пойдут сотни тысяч человек", - сказал Борисов, которого цитирует Болгарское телеграфное агентство.

Премьер-министр напомнил, что между Болгарией и Турцией существует соглашение о недопуске мигрантов через турецко-болгарскую границу, которое выполняется неукоснительно.

"На данный момент могу подтвердить, что у нас с президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом есть ясные договоренности на базе соглашения [о недопуске мигрантов через границу], на базе добрососедства, и турецкие власти абсолютно корректно выполняют соглашение с Болгарией. И мы имеем на нашей границе нулевой миграционный натиск. Дипломатия, прекращение военных действий, регулирование событий в Сирии - это решение проблемы. Ни ограды, ни армия, ничто не сможет нас спасти [если Турция откроет свои границы]", - заявил премьер Болгарии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.