Караван мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США

МЕХИКО, 12 октября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. мигрантов из государств Центральной Америки, Кубы и Гаити в субботу отправились из города Тапачула на юге Мексики на север, к границе с США. По данным газеты El Universal, многие из них более шести месяцев ждали, пока миграционная служба выдаст им необходимые для перемещения по стране документы.

Это первый караван мигрантов за несколько месяцев с момента начала масштабной операции властей Мексики по противодействию нелегальному передвижению иностранных граждан по ее территории. По предварительным данным, путь каравана пройдет через столицу страны, где мигранты намерены требовать встречи с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил обложить пошлиной в размере 5% товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Представителям двух стран удалось договориться, и введение тарифов было отложено на неопределенный срок. Согласно заключенному соглашению, Мексика обязалась разместить Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, а также вести борьбу с организациями, занимающимися торговлей людьми. К сентябрю, по оценкам официального Мехико, эти меры помогли снизить число направляющихся в США мигрантов на 56%.

Американские власти, по данным Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США, в 2019 финансовом году (закончился 30 сентября) задержали на границе с Мексикой почти 1 млн мигрантов. Это на 88% больше, чем за 2018 финансовый год.