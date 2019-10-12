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Акции протеста во Франции

Во Франции в 48-й день протестов "желтых жилетов" произошли столкновения с полицией

Самая крупная манифестация состоялась в Тулузе

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Во Франции 48-й день протестов "желтых жилетов" был отмечен столкновениями с полицией. Об этом свидетельствуют сообщения радиостанции France Bleu, региональных газет и Agence France-Presse (AFP).

По их информации, самая крупная манифестация прошла в субботу в Тулузе (юг страны), куда по призыву организаторов провести "общенациональную акцию протеста" съехались несколько тысяч человек.

Столкновения между манифестантами и полицией начались в Тулузе очень быстро. В ответ на то, что радикальные "желтые жилеты" начали бросать в полицейских камни и бутылки, они применили слезоточивый газ. По данным префектуры департамента Верхняя Гаронна, 17 манифестантов были задержаны за нападения на полицейских, а также за наличие у них предметов, которые могут использоваться в качестве оружия. Два человека получили ранения: один манифестант и один страж порядка.

В Меце (восток страны) шествие "желтых жилетов" первоначально проходило спокойно, однако через некоторое время группа радикально настроенных манифестантов попыталась проникнуть на пешеходные улицы города. В преградившие им путь кордоны полицейских и жандармов полетели не только камни, но и несколько бутылок с зажигательной смесью. Никто в ходе этого инцидента не пострадал, в целом манифестация закончилась мирно. Согласно подсчетам полиции, в шествии приняли участие около 500 человек, по данным региональной газеты Le Republicain Lorraine - 700.

Бордо (юго-запад), город, считавшийся минувшей весной одним из крупнейших центров протеста, собрал на этот раз лишь небольшую манифестацию - 150 человек, из которых только около десяти были в желтых жилетах. В Лилле, главном промышленном центре северной части страны, число манифестантов не превысило и сотни.

В Париже две сотни манифестантов прошли колонной многокилометровый путь между площадью Бастилии (в восточной части города) и площадью Порт Майо (у его западной окраины). Никаких инцидентов в столице отмечено не было.

Многие месяцы протестов

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому протестующие стали надевать светоотражающие желтые жилеты автомобилистов.

Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор их число снижалось. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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