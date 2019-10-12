В Раде сообщили, что Киев еще не приступал к разработке проекта закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Киев еще не приступал к разработке законопроекта об особом статусе Донбасса, отсутствует даже черновой вариант. Об этом заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег" глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"На данный момент нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим об абстракции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будет готовиться этот законопроект.

Арахамия заявил, что сроков написания проекта также не существует, вопрос о его разработке пока не обсуждался на уровне фракции. Он также исключил возможность того, что Россия сможет каким-либо образом повлиять на создание закона о статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время так называемого пресс-марафона, который состоялся 10 октября, что Украина потеряет минский формат урегулирования конфликта в Донбассе, если он не сможет до Нового года принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него "формулы Штаймайера".

В рамках минского процесса на Украине должна быть проведена конституционная реформа, которая позволила бы получить Донбассу на постоянной основе особой статус управления. Однако предложенные в свое время поправки в конституцию до сих пор не приняты парламентом. Принятый ранее Радой закон об особом статусе, по сути, заморожен до проведения выборов в регионе. Более того, ни поправки в конституцию, ни закон не гарантируют предоставление Донбассу особого статуса на постоянной основе. Действие самого закона заканчивается 31 декабря нынешнего года.

Ранее Киев дал согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера" как механизма предоставления особого статуса Донбассу в украинское законодательство. Однако Зеленский заявил, что этот момент еще предстоит обсуждать в парламенте.