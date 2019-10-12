Франция приостанавливает экспорт вооружений в Турцию

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Франция решила приостановить экспорт в Турцию вооружений, которые могут быть применены в Сирии. Об этом сообщили в субботу в совместном заявлении МИД и Министерство вооруженных сил Франции.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Франция приняла решение приостановить все проекты по экспорту в Турцию вооружений, которые могут быть использованы в рамках ведущегося этой страной наступления", - говорится в заявлении. В нем указывается, что решение "вступает в силу незамедлительно".

"Встреча глав МИД стран Европейского союза, которая пройдет 14 октября в Люксембурге, предоставит возможность скоординировать [общий] европейский подход к данному вопросу", - отметили в ведомствах.

В них подчеркнули, что Франция решительно осуждает операцию Турции на северо-востоке Сирии. По мнению официального Парижа, эта военная кампания "ставит под удар" успехи, "которых международная коалиция [во главе с США] добилась в борьбе против группировки "Исламское государство", а также ведет "к тяжелым последствиям в гуманитарной сфере, наносит ущерб европейской безопасности".

"Франция требует немедленного созыва совещания представителей стран международной коалиции, ведущих борьбу против ИГ, это необходимо для того, чтобы обсудить, каким образом могут быть продолжены усилия коалиции в нынешних условиях", - говорится в совместном заявлении.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

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