Президент Эквадора решил объявить комендантский час в столице

ТАСС, 12 октября. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа в столице страны Кито.

"Я распорядился ввести комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнет действовать в 15:00 (23:00 мск)", - написал он в субботу в своем Twitter.

Глава Эквадора отметил, что эти меры должны "облегчить деятельность правоохранительных органов в борьбе с недопустимыми проявлениями насилия".

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо.