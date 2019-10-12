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Военная операция Турции на севере Сирии

Джонсон предупредил Эрдогана, что Лондон не поддерживает военную операцию Турции в Сирии

Британский премьер заявил, что операция "может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию и подорвать прогресс, достигнутый в борьбе против ИГ"

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил президента Турции Тайипа Эрдогана, что Лондон не может поддержать проводимую Анкарой военную операцию "Источник мира" в Сирии, предложив ему содействие в мирных переговорах. Об этом заявил представитель британского премьера по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора Джонсона и Эрдогана.

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"Он [Джонсон] выразил глубокую озабоченность продолжающейся военной операцией на севере Сирии, которая, как он сказал, может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию в этой области и подорвать прогресс, достигнутый [в борьбе] против ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отмечается в распространенном заявлении.

"Премьер-министр подчеркнул, что Турция является важным партнером Великобритании и союзником по НАТО. Он отметил роль Турции на переднем плане битвы против ИГ и ее щедрость в поддержке беженцев, которые бежали от гражданской войны в Сирии", - добавил представитель Джонсона.

"Но премьер-министр ясно заявил, что Великобритания не может поддержать военную акцию Турции. Он призвал президента [Турции] прекратить операцию и приступить к диалогу, сказав, что Великобритания и международные партнеры готовы поддержать переговоры, нацеленные на достижение перемирия", - заключил представитель канцелярии британского премьера.

Теги
СирияТурцияВеликобританияЭрдоган, Реджеп ТайипДжонсон, БорисВоенная операция Турции на севере Сирии
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