Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Трамп заявил, что войска США не должны оставаться в Сирии для охраны границы с Турцией

Американский президент подчеркнул, что войска США "победили ИГ и должны вернуться домой"

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Войска США не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы, им следует уйти. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных политиков в Вашингтоне.

"Теперь есть эта зона глубиной в 30 км вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы", - сказал он, очевидно, подразумевая кризис с нелегальными мигрантами на южных рубежах США.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы победили ИГ (террористическую группировку "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) , мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой", - добавил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что не все разделают его взгляды, но он считает свою позицию правильной. "Что касается Турции и курдов, то я могу долго об этом рассказывать, потому что я понимаю эту ситуацию, на мой взгляд, лучше, чем большинство", - утверждал Трамп.

"В Сирии мы, как предполагалось, должны были оставаться 30 дней, а в итоге были там 10 лет. Эти войны никогда не заканчиваются, мы должны вернуть наших солдат домой из этих нескончаемых войн", - заявил президент. "Порой нужно знать, за что мы воюем. Мы не можем оставаться там вечно, нам надо вернуть наших замечательных героев домой, время пришло", - подчеркнул американский лидер.

Нацменьшинства в Сирии

Американский президент также заявил, что администрация США без промедления введет жесткие экономические санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать представителей религиозных меньшинств в Сирии.

"Я дал ясно понять Турции, что если они не будут выполнять взятые на себя обязательства, в том числе по защите представителей религиозных меньшинств и по надзору за террористами ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), захваченными нами, мы незамедлительно наложим очень жесткие экономические санкции", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США намерены и дальше противостоять ИГ, однако не собираются надолго оставаться в Сирии. "Любые боевые действия, когда мы направляем американских молодых людей воевать, должны иметь ясные задачи, отвечать жизненно важным национальным интересам и опираться на реалистичный план, оговаривающий сроки завершения конфликта. Мы не хотим находиться в состоянии войны [в регионе] 19 лет", - отметил президент США.

Глава государства акцентировал внимание на том, что его администрация выделила в целом более $500 млн на оказание поддержки представителям религиозных меньшинств в Сирии и Ираке.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Мексика предоставила убежище эквадорскому оппозиционеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС