Трамп заявил, что войска США не должны оставаться в Сирии для охраны границы с Турцией

"Теперь есть эта зона глубиной в 30 км вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы", - сказал он, очевидно, подразумевая кризис с нелегальными мигрантами на южных рубежах США.

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Войска США не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы, им следует уйти. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных политиков в Вашингтоне.

"Мы победили ИГ (террористическую группировку "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) , мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой", - добавил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что не все разделают его взгляды, но он считает свою позицию правильной. "Что касается Турции и курдов, то я могу долго об этом рассказывать, потому что я понимаю эту ситуацию, на мой взгляд, лучше, чем большинство", - утверждал Трамп.

"В Сирии мы, как предполагалось, должны были оставаться 30 дней, а в итоге были там 10 лет. Эти войны никогда не заканчиваются, мы должны вернуть наших солдат домой из этих нескончаемых войн", - заявил президент. "Порой нужно знать, за что мы воюем. Мы не можем оставаться там вечно, нам надо вернуть наших замечательных героев домой, время пришло", - подчеркнул американский лидер.

Нацменьшинства в Сирии

Американский президент также заявил, что администрация США без промедления введет жесткие экономические санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать представителей религиозных меньшинств в Сирии.

"Я дал ясно понять Турции, что если они не будут выполнять взятые на себя обязательства, в том числе по защите представителей религиозных меньшинств и по надзору за террористами ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), захваченными нами, мы незамедлительно наложим очень жесткие экономические санкции", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США намерены и дальше противостоять ИГ, однако не собираются надолго оставаться в Сирии. "Любые боевые действия, когда мы направляем американских молодых людей воевать, должны иметь ясные задачи, отвечать жизненно важным национальным интересам и опираться на реалистичный план, оговаривающий сроки завершения конфликта. Мы не хотим находиться в состоянии войны [в регионе] 19 лет", - отметил президент США.

Глава государства акцентировал внимание на том, что его администрация выделила в целом более $500 млн на оказание поддержки представителям религиозных меньшинств в Сирии и Ираке.