Курды утверждают, что подбили семь танков и убили свыше 70 турецких солдат

ТАСС, 13 октября. /ТАСС/. Курдские отряды после тактического отступления вернули под контроль большую часть города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. Об этом говорится в переданном в воскресенье агентством Firat коммюнике вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

"Курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции, еще 19 получили ранения", - указывается в документе.

Командование СДС перебросило в Рас-эль-Айн подкрепления из других районов Хасеке. Сейчас бои возобновились в промышленной зоне и предместье Телль-Бейдар. По ним наносит интенсивные удары турецкая авиация.

Министерство национальной обороны Турции в субботу сообщило, что вооруженные силы республики при поддержке так называемой Сирийской свободной армии (ССА) установили полный контроль над городом Рас-эль-Айн и расположенным к северу от него погранпереходом.

Как передала телестанция Al Jazeera, следующей целью турецкого командования является Телль-Абъяд на севере провинции Ракка, за который идут четвертый день ожесточенные бои. Подразделения турецкой армии и ССА пытаются окружить этот город. Под их контроль перешло 25 населенных пунктов в его окрестностях. Однако штурм Телль-Абъяда откладывается из опасений больших потерь. Подступы к городу заминированы. Турецкие пилоты сбрасывают над городом листовки, в которых призывают мирное население покинуть город, а курдских ополченцев сложить оружие.

Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате ударов турецкой авиации выведена из строя электростанция в городе Камышлы (680 км от Дамаска), где находится административный центр самопровозглашенной курдской автономии.