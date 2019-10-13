WP: вооруженные силы Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции могли намеренно провести 11 октября артиллерийский обстрел позиций американских военнослужащих в районе сирийского города Кобани, стремясь оттеснить их дальше от сирийско-турецкой границы. Это утверждает в субботу газета The Washington Post , ссылаясь на нескольких представителей американских властей, говоривших на условиях анонимности.

По словам источников газеты, ситуация была намного более опасной по сравнению с ее описанием, которое впоследствии представил Пентагон. Как рассказал изданию один из представителей военного ведомства, который в настоящее время находится в Сирии, обстрел производился с турецкой стороны границы 155-мм снарядами. Он велся, по его словам, в виде так называемого захвата цели в вилку, когда для пристрелки производится несколько выстрелов, один с перелетом, а другой с недолетом, после чего можно начинать стрельбу на поражение. "Это оружие площадного поражения, - сказал он. - Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами". По словам американского военного, турецкая сторона прекрасно знала, где располагаются американские позиции, так что, по его мнению, обстрел был преднамеренным.

Как отмечает издание, представители администрации США полагают, что Турция стремится к установлению контроля над более обширной территорией, чем было ранее оговорено, и намерена таким образом вытеснить американцев. Другой собеседник газеты также заявил, что Пентагон передал Анкаре сведения о расположении позиций американских войск, а ВС Турции "приблизились к ним сильнее, чем этого бы хотелось" США. "Было это (инцидент в окрестностях Кобани - прим. ТАСС) преднамеренным действием или просто безрассудством, все равно это тревожно", - подчеркнул он.

Похожее мнение высказал бывший спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк. "Это (обстрел позиций американских военнослужащих - прим. ТАСС) не было ошибкой", - заявил он. "Турция хочет, чтобы мы убрались из всего приграничного района на глубину 30 км. Принимая во внимание все имеющиеся факты, это был предупредительный огонь, а не случайные выстрелы", - убежден Макгурк.

Инцидент в районе Кобани

В субботу официальный представитель Пентагона сообщил, что "11 октября примерно в 21:00 по местному времени (совпадает с московским) войска в районе Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций". В результате этого обстрела никто из американских военнослужащих не пострадал.

Ранее телеканал CNN проинформировал, что турецкая артиллерия нанесла при обстреле Кобани удар по месту, которое находится недалеко от позиций военных США. По словам источников телеканала, речь идет об "американском подразделении специального назначения".

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что вооруженные силы республики не вели огонь по американским военнослужащим. По его словам, Анкара производит все необходимые координационные действия с США.