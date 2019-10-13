США выделят $50 млн на разминирование и правозащитную деятельность в Сирии

ТАСС, 13 октября. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $50 млн на поддержку представителей этнических и религиозных меньшинств, защиту прав человека и разминирование в Сирии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в субботу на официальном сайте Белого дома.

"Данное финансирование окажет чрезвычайную финансовую помощь сирийским правозащитникам, организациям гражданского общества и [содействует] усилиям по примирению посредством прямой поддержки этнических и религиозных меньшинств, ставших жертвами конфликта", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что сумма также будет направлена на разминирование неразорвавшихся снарядов и документирование фактов нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

США призвали своих региональных и международных партнеров продолжить вносить вклад в процесс стабилизации в регионе.

7 октября Дональд Трамп заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.